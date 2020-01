Die drei Brüder sind die "Seapunks" und in der Punkmusik-Szene verankert. Raphael, dessen Hand im Bild ist, hat für das Projekt seinen Job bei der Bundespolizei gekündigt. Bildrechte: MDR/Mission Lifeline

Das neue Seenotrettungs-Schiff ist 1966 als Torpedofangboot für die Bundeswehr gebaut worden und im selben Jahr stach es auch erstmals in See. Das "TF 6" ist hochseetüchtig und hat bei der deutschen Marine ursprünglich zum Aufsammeln von verschossenen Übungstorpedos gedient. 2002 ist es laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur außer Dienst gestellt und anschließend verkauft worden.



Nun haben es die Dresdner Seenotretter von einer Privatperson gekauft. Bislang hatte das Schiff den Namen "Seegans" nun wollen es die Mitglieder der Hilfsorganisation auf den Namen "Rise Above" taufen. Es hat einen 970-PS-Motor und schafft maximal 16 Knoten.



"Mit knapp 25 Metern Länge könnten im Fall eines Seenotrettungs-Einsatzes 150 Menschen an Bord genommen werden", erklärt Steier. "Die veränderten politischen Rahmenbedingungen geben uns zudem die Sicherheit, dass das neue Schiff nicht beschlagnahmt wird", so der 44-Jährige weiter. "Mehrere EU-Staaten haben sich mittlerweile bereit erklärt, Flüchtlinge zu verteilen. Die italienische Regierung lässt Schiffe wieder in die Häfen, und in Malta wackelt die korrupte Regierung."