Die Autoren warnen gleichwohl vor einfachen und pauschalen Zuweisungen in Richtung der Ostdeutschen. Die Unterschiede seien in Bezug auf den Rechtsradikalismus "gar nicht so hoch". Für den Westen sei der Fingerzeig gen Osten in mehrfacher Hinsicht recht bequem und willkommen. Er erleichterte es, sich selbst nicht so intensiv mit vor Ort vorhandenem Rassismus und Rechtsextremismus zu beschäftigen und erhöhe zugleich das Gefühl, selbst demokratisch zu sein.