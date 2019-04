Wenn Jörg Wölblings Bein nicht ordentlich behandelt wird, droht im schlimmsten Fall die Amputation. Jörg Wölbling ist geistig behindert, gehörlos, kann nicht sprechen und lebt in einem Heim für Behinderte. Trotz des entzündeten Beines hat er monatelang keinen Platz in einer Klinik bekommen.

Andrea Manzke ist die gesetzliche Betreuerin von Jörg Wölbling und hat wochenlang für ihn gekämpft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dahinter steckt ein Streit um die Übernahme der Kosten – zwischen dem Heim, dem Sozialamt und der Krankenkasse. Denn damit Jörg Wöbling in eine Klinik aufgenommen werden kann, muss aufgrund seiner Behinderung eine Eins-zu-Eins-Betreuung erfolgen. Im Heim im sachsen-anhaltischen Hoym ist ein Mitarbeiter für mehrere Bewohner zuständig. Das Personal werde benötigt und es fehle an den finanziellen Mitteln, heißt es von dort.



Damit die Kosten übernommen werden und die Behandlung erfolgen kann, hat die gesetzliche Betreuerin von Jörg Wöbling über Wochen gekämpft. Andrea Manzke stellte Ende Februar schließlich zwei Anträge auf Kostenübernahme: einen an die AOK Sachsen-Anhalt, und den anderen an das zuständige Sozialamt.