"Es sind Frauen aus allen Sozial- und Bildungsschichten von Gewalt betroffen. Ebenso haben wir in einem Forschungs-Projekt festgestellt, dass Männer aus allen Bildungs- und Sozialschichten gewalttätig werden können. In Presseberichten wird nur die Kriminalität durch Migranten oder Menschen in sozial schwierigen Lagen sichtbarer. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel Kriminalität durch Migranten oder durch Menschen in schwierigen sozialen Lagen häufiger sichtbar wird. Also den Professor in der Villa in Grünewald nehme ich mal als Beispiel. Da hören die Nachbarn nichts. Und dann wird auch viel verdeckter die Gewalt ausgeübt. Da kommt dann auch nicht so oft die Polizei, und die Frau geht auch häufig nicht ins Frauenhaus."