„Ich bin eigentlich deswegen vor die Kamera gegangen, weil ich mich so ärgere, dass gerade konservative Politiker in diesen Tagen meinen, man müsste mehr Toleranz für die Rechten aufbringen oder das Gespräch mit den ganz Rechten suchen. Das finde ich überhaupt nicht. Es ist viel wichtiger, dass wir auf den Grundlagen unseres Grundgesetzes stehen bleiben. Und wenn die Würde eines Menschen verletzt wird, was nun tausendfach in den sozialen Netzwerken passiert, wenn ein Mensch umgebracht wird, befeuert durch die Fantasien der ganzen rechten Hetzer, da muss klare Kante gezeigt werden. Der Annäherungskurs bringt uns gar nichts. Man kann nicht mit einer braunen Flut kuscheln, die gerade als Hass hereinbricht. Wir müssen uns dagegen stellen."