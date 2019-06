Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen schärferen Kampf gegen gewaltbereite Neonazis angekündigt. Die CDU-Politikerin sagte beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund, Rechtsextreme müssten in den Anfängen bekämpft werden und das ohne jedes Tabu.



Der Staat sei hier auf allen Ebenen gefordert und die Bundesregierung nehme das sehr ernst. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke habe gezeigt, dass man überall noch einmal schauen müsse, wo es rechtsextreme Tendenzen oder Verwebungen gebe.

Seehofer: Brandgefährliche Entwicklung

Innenminister und CSU-Politiker Horst Seehofer Bildrechte: dpa Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte am Sonnabend im Interview mit der Funke-Mediengruppe, wenn sich die Annahmen im Mordfall Lübcke bestätigten, sei die Entwicklung brandgefährlich. Der CSU-Minister kündigte an, er wolle dem Rechtsstaat mehr Biss geben. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke motiviere ihn, alle Register zu ziehen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Der hessische Regierungspräsident Walter Lübcke war Anfang Juni auf seinem Grundstück erschossen worden. Für die Tat wird ein Rechtsextremist verantwortlich gemacht. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein.

ARD-Magazin: Verbindungen nach Sachsen