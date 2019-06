Im Umfeld des mutmaßlichen Mörders des hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Stephan E., gibt es nach Recherchen des MDR-Magazins "exakt" eine Verbindung zur inzwischen zerschlagenen rechtsterroristischen Vereinigung "Old School Society" (OSS). Stephan E. pflegte über Jahre enge Verbindungen zu mehreren führenden Mitgliedern der gewaltbereiten rechtsextremistischen Szene in Kassel, die über Facebook auch in direktem Kontakt mit einem Gründungsmitglied der "Old School Society" stehen. Dort sind sie mit dem ehemaligen Kasseler OSS-Mitglied, Lukas L., befreundet.

Der Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft: Matthias Quent. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, Matthias Quent, zieht eine Verbindungslinie zu den Taten des NSU: "Die Neonazi-Szene in Kassel, die Verbindungen sowohl zur Old School Society als auch zu Stephan E. dem mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke hat, ist schon seit Jahren für ihre Militanz bekannt. Eine Szene, die sich reproduziert, die ihre Erfahrungen, die ihre Ideologie und die strategischen Überlegungen weitergibt an jüngere Neonazis. Hier ist zu sehen, dass sich neue Generationen im Erbe des NSU radikalisieren."

Soziologe Quent vermisst Diskussion über Rechtsextremismus in Westdeutschland