Am Gasgriff drehen und der Motor brummt auf. Die Maschine zieht an und der Fahrer legt sich in die Kurve. Cruist über die Landstraße und lässt die Bäume im Augenwinkel vorbeiziehen. Freiheit in der Freizeit. Und beim Motorrad fahren spielt der Sound eine wichtige Rolle. Doch die Anwohner an den beliebtesten Strecken leiden unter dem Lärm.

So ist etwa auch das Müglitztal in der Sächsischen Schweiz eine beliebte Rennstrecke für Motorradfahrer. "Also 300 Maschinen ist so der Durchschnitt" an einem normalen Wochenend-Tag während der Saison, sagt Bärbel Lehmann, die in Mühlbach im Müglitztal wohnt. Sie kämpft seit zehn Jahren gegen den Lärm. "An Feiertagen eskaliert es richtig." Da kämen über 800 Maschinen und es röhre und rassele im Minutentakt.