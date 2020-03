Der Geschäftsführer des Fitnesstudios, Christian Graupner, findet es tragisch, die Räume so leer zu sehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Deshalb will das Unternehmen auch etwas zurückgeben. Die Idee: Wer wegen der Coronakrise Hilfe braucht, kann einfach anrufen. So wie es erst kürzlich ein 83-jähriges Vereinsmitglied getan hat. Der Rentner gehört zur Risikogruppe. Der Gang in den Supermarkt ist ihm zu gefährlich. Das übernimmt nun sein Trainer.



Bislang haben erst fünf Dessauer diesen kostenlosen Service genutzt. Die Mitarbeiter des Clubs hoffen, dass sich in der Stadt herumspricht: Jeder kann auf ihre Hilfe zählen. Das könnte in Dessau-Roßlau noch sehr wichtig werden. Mehr als 32.000 Einwohner der Stadt in Sachsen-Anhalt sind älter als 60 Jahre und gehören damit zur Risikogruppe. Das sind hier fast 40 Prozent.