Dabei gibt es offenbar sogar Verbindungen bis in die militante rechtsextreme Szene. In Zürich beobachtet "Die Wochenzeitung" (WOZ) diese Terrorszene und deren Struktur in Europa. "Es gibt tatsächlich intensive Verbindungen schon seit längerer Zeit", sagt Redakteur Jan Jirat. "Wenn wir von ´Combat 18´ oder ‚Blood and Honour‘ sprechen, dann ist quasi die bekannteste Verbindung diejenige der ´Blood and Honour´-Band ´Amok´ und ihrem Sänger Kevin Gutmann und Thorsten Heise. Da sind auch mehrere gegenseitige Treffen und Besuche belegt."