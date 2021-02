In diesem harten Lockdown sollen alle finanziell abgesichert werden, denn "die umfassende Arbeitspause und alle solidarischen Maßnahmen" seien "problemlos finanzierbar" durch einen Reichtum, "den sich allerdings einige wenige Vermögende angeeignet haben" – also durch eine europaweite "Solidaritätsabgabe" auf große Vermögen und Einkommen, Unternehmensgewinne und Finanztransaktionen.

Auch solle der Gesundheits- und Pflegebereich "sofort und nachhaltig" ausgebaut werden; auch Behörden und Gesundheitsämter, die Infektionsketten verfolgen. Gegen Profitstreben in diesem Sektor sollen Privatisierungen und Schließungen zurückgenommen werden und die Krankenhäuser statt Fallpauschalen "eine solidarische Finanzierung des Bedarfs" bekommen.



Zudem sollen öffentliche und private Unternehmen "umgehend die erforderliche Produktion von Impfstoffen vorbereiten und durchführen", die Impfstoffe als "globales Gemeingut" aber der privaten Profiterzielung entzogen werden.



Die mehr als 100.000 Unterschriften dafür kamen bisher häufiger von Kranken- und Altenpflegerinnnen, von vielen linken Politikerinnen und Politikern sowie von Vertretern von Gewerkschaften, aus Kunst und Musik, von Studierendenschaften, Ärztinnen und Ärzten und einigen prominenteren Namen wie dem Bremer Ökonomen Prof. Rudolf Hickel oder der Rapperin Sookee.



Mit kurzen Komplett-Lockdowns in der Corona-Pandemie sind schon Erfahrungen gemacht worden. Als kurzfristig kaum umsetzbar erscheinen jedoch eine Reform der Krankenhausfinanzierung in Deutschland, was auch für Verstaatlichungen bei Pflege und den Impfstoffen und nicht zuletzt für die "Solidaritätsabgabe" gelten dürfte.