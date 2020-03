Um einige Kunden sorgt sich die Chefin besonders: Eine alte Dame habe sich immer mit einem Rollator zu Tafel geschleppt. "Immer in Etappen, hat sich immer wieder hingesetzt auf den Rollator auf dem Weg hierher", beschreibt Alexandra Schulze. Für vorerst vier Wochen soll die Tafel in Quedlinburg geschlossen bleiben. Eine andere Möglichkeit gäbe es nicht.

Von den 950 Tafeln bundesweit sind inzwischen etwa 400 geschlossen. In den anderen gibt es ausreichend Lebensmittel, mancherorts sogar mehr als nachgefragt wird – weil die Kunden Angst vor Ansteckung haben. Aber das wird sich nun bald ändern, denn die Spenden sind etwa in Sachsen-Anhalt bereits auf 15 Prozent der üblichen Menge gesunken. Nicht nur, weil in den Supermärkten weniger übrig bleibt, sondern auch, weil dort der Personalnotstand so groß ist. Keiner hat mehr Zeit, Spendenkisten für die Tafel zu packen. Der Tafelverband hat bereits an die Politik appelliert, ohne stattliche Unterstützung drohten langfristige Schließungen.