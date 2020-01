OECD-Studie Jugendliche streben traditionelle Berufe an

Nach wie vor hängen Berufsvorstellungen demnach stark von der sozialen Herkunft und dem Geschlecht ab. So interessierten sich Jungen deutlich häufiger für Berufe im Bereich Naturwissenschaften oder Ingenieurswesen. Mädchen strebten dagegen eher Berufe im Gesundheitswesen an. Zudem hatten Schülerinnen und Schüler aus privilegierten Verhältnissen viermal häufiger ambitionierte Berufsziele als Jugendliche "mit vergleichbaren Leistungen aus benachteiligten Verhältnissen".

Insgesamt habe sich die Fokussierung auf wenige Berufe seit der ersten Pisa-Erhebung im Jahr 2000 sogar noch etwas verstärkt, hieß es. 47 Prozent der Jungen und 53 Prozent der Mädchen gaben einen von zehn besonders häufig genannten Berufen an. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die beruflichen Ambitionen den Forschern zufolge aber diverser als im OECD-Durchschnitt. Gerade der Bereich Digitalisierung werde aber noch zu wenig berücksichtigt.

OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher plädierte für mehr Engagement in den Schulen bei der Berufsvorbereitung. Es gehe darum, mehr Arbeitgeber direkt an die Schulen zu bringen - ebenso könnten Bürger in die Schulen gehen und ihren Beruf vorstellen. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Industrie- und Handelstag. Der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks kritisierte, viele Jugendliche seien zu sehr auf ihren Traumberuf festgelegt. Dabei spiele auch mangelndes Wissen über berufliche Perspektiven, Verdienstmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven in anderen Bereichen eine wichtige Rolle.