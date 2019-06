Von den wenigen Ostdeutschen, die es bis in die Eliten geschafft haben, sind überdurchschnittllich viele Frauen.

Bildrechte: imago/PhotoAlto

30 Jahre nach dem Mauerfall sind Ostdeutsche in den bundesdeutschen Führungspositionen weiterhin stark unterrepräsentiert. Unter den Ostdeutschen, die es in Führungspositionen geschafft haben, finden sich überproportional viele Frauen.

Je höher die Leitungsposition ist, die von einem Ostdeutschen besetzt ist, desto häufiger handelt es sich um eine Frau. In vielen der untersuchten Bereiche erreichen die Frauen unter den Ostdeutschen in Führungspositionen bereits heute einen Anteil von etwa 50 Prozent. Der Anteil übersteigt damit bei Weitem die Repräsentanz westdeutscher Frauen in Führungspositionen.