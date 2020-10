Schutzgebiete werden nicht geschützt

Die Bundesregierung hatte solche Schutzgebiete im Jahr 2007 ausgewiesen. "Wir werfen der Bundesregierung vor, dass seit 2007 nichts passiert ist. Das heißt, die Fischerei ist nicht beschränkt, der Sand und Kiesabbau ist nicht verboten", sagt Greenpeace-Aktivist Maack. Deswegen müssten dringend aus den Schutzgebieten auf dem Papier echte Schutzgebiete gemacht werden. "Für die Gesundheit der Meere und der Fischbestände."

"Schutzgebiete müssten sowieso tabu sein. Das ist Sache der Politik", findet auch Küstenfischer Bernier. Die müsse sagen: "Nein, Schluss damit." In den Schutzgebieten dürfte keine Schleppnetzfischerei stattfinden.

Inzwischen holt Jörg Bernier seine Netze wieder ein. Es ist typisches Küstenwetter: Grauer Himmel, Nieselregen und wenig Sicht. "Es ist immer ein Überraschungsei. Also keine Ahnung was uns erwartet."

Fischer: Fangquote ist ungerecht

Die Menge an Fisch, die ein Betrieb aus dem Meer holen darf, ist begrenzt. Das nennt sich Fangquote. Fängt Jörg Bernier an diesem Tag zu viel Dorsch, darf er den Rest des Jahres keinen mehr aus der Ostsee holen. Es klingt komisch, aber er drückt die Daumen, dass das Netz nicht zu voll ist.

Einen Korb voller Dorsche hat Jörg Bernier an diesem Tag gefangen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jörg Bernier holt diesmal vor allem Plattfische aus der Ostsee – also Schollen, Flundern und Steinbutt. Knapp 200 Kilo schätzt er. Am Ende des einen Kilometer langen Netzes hat er einen Korb voller Dorsch und das Deck voller Plattfisch. Für die Quote ist das gut. "Ja, Dorsch habe ich 1,5 Tonnen Quote. Gut, heute waren jetzt nicht viele Dorsche", stellt er fest. "Aber wenn man dann zweimal 300 Kilo Dorsch hat, denn ist die Quote natürlich auch schnell weg."

Die Quote ist das Streitthema zwischen Politik, Umweltschützern und Fischern. Denn je nach dem, wie sich der Bestand einer bestimmten Fischart entwickelt, soll weniger Fisch in der Ostsee gefangen werden. Das knappe Gut Ostseefisch wird dann auf alle Länder und Fischbetriebe verteilt.

Neue EU-Fangquote: Noch weniger Hering

Im kommenden Jahr dürfen die deutschen Ostsee-Fischer nun noch weniger Hering fangen. Die erlaubte Fangmenge für den westlichen Hering wird 2021 erneut gesenkt. Dies geht aus einer Einigung der EU-Fischereiminister aus der Nacht zum Dienstag hervorgeht. Demnach dürfen die Fischer dann 50 Prozent weniger fangen.

Beim westlichen Dorsch hingegen dürfen fünf Prozent mehr aus dem Wasser gezogen werden. In der östlichen Ostsee darf Dorsch weiterhin nicht gezielt gefischt werden. Der WWF bewertete die Einigung weitgehend positiv. Die Balance aus Erholung der Fischbestände und Einkommenssicherung für die Fischer sei "überraschenderweise in weiten Teilen erreicht", sagte Stella Nemecky, Fischereipolitik-Expertin der Umweltschutzorganisation.

Hering in der Ostsee geht es miserabel

Im Jahr zuvor hatte die EU die Fangquote beim Hering in der westlichen Ostsee bereits um 65 Prozent reduziert, beim Dorsch um 60 Prozent. Zwar dürfen alle Fischer weniger fangen, der Löwenanteil bleibt aber bei den großen Fischbetrieben.

"Man sollte schon die Betriebe unterstützen die nachhaltig wirtschaften", findet Jörg Bernier. Die, die mit dem Fisch vernünftig umgehen würden. Die, die nicht den Meeresboden kaputt machten. "Das ist im Moment so ein bisschen ungerecht."

Doch auch in den kommenden Jahren gibt es wenig Aussicht auf eine Besserung des Bestandes. "Dem Hering in der westlichen Ostsee geht es miserabel", sagt Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei. Das sei der Brotfisch für die Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern. Der Bestand sei nur der Bruchteil des Bestandes von vor 30 Jahren "und liefert sehr, sehr wenig Ertrag."

Verdienst für kleine Fischer gering

Die Wissenschaftler vom Thünen-Institut sammeln das Jahr über Daten, um vorherzusagen, wie sich die Fische entwickeln. "Dem Dorsch der westlichen Ostsee ging es 2015 sehr schlecht", sagt Christopher Zimmermann. Das sei inzwischen zwar besser, doch die Perspektive sei trotzdem schlecht, da er weiter wenig Nachwuchs produziere.