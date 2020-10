Bei Kundgebungen in Frankreich haben am Sonntag Zehntausende dem in einem Pariser Vorort ermordeten Geschichtslehrer gedacht. Auf dem Place de la République im Osten der französischen Hauptstadt klatschten die Menschen um 15 Uhr minutenlang, um an den Lehrer zu erinnern. Auf Schildern der Demonstranten stand etwa "Nein zum totalitären Denken" und "Ich bin ein Lehrer". Mehrere Teilnehmer trugen Plakate mit den umstrittenen Mohammed-Karikaturen aus der Satirezeitung "Charlie Hebdo".