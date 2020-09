Vor allem Kleingärtner setzen auf die chemische Keule: gegen Ameisen, Blattläuse oder Unkraut. Einige Mittel sind stark gesundheitsschädlich und deshalb verboten. Doch das Geschäft mit illegalen Pestiziden boomt. Die europäische Kommission schätzt, dass die Hintermänner damit rund 120 Millionen Euro jährlich verdienen – allein in Deutschland.

Mit illegalen Pestiziden wird auch Online gehandelt. Auf Seiten wie "Landhandel Polen" oder „Polenmarkt kann so etwa das verbotene "Bi 58" bestellt werden. Das Mittel mit dem Wirkstoff Dimethoat steht im Verdacht krebserregend zu sein. Vergangenes Jahr beschloss die EU ein Verbot. Weder in Deutschland noch in Polen dürfte dieser Unkrautvernichter verkauft werden.