Bislang sind Blutentnahmen zur Gewinnung des Hormons PMSG vor allem aus Südamerika bekannt. Dort sind immer wieder trächtige Stuten gequält worden, um ein Arzneimittel für die Massentierhaltung produzieren zu können. Im Dezember 2019 hat das Magazin FAKT dann aufgedeckt, dass Blutentnahmen an Pferden auch in Deutschland stattfinden.

Das geschieht im thüringischen Meura. Dort betreibt Anke Sendig ein Gestüt. "Die Blutentnahme erfolgt viermal in der Woche jeweils vier Liter", erklärt sie im Dezember 2019 als das Geschäft aufgedeckt wurde. "Wenn alles schick und normal ist, dann werden 16 Liter Vollblut in der Woche entnommen."

Anke Sendig betreibt das Gestüt in Meura. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Hormon wird dann verkauft und später in der Massentierhaltung eingesetzt. Damit werden etwa Sauen gleichzeitig trächtig und ferkeln zur selben Zeit ab. Für die Pferde auf dem Gestüt in Thüringen bedeutet dies: Innerhalb von 50 Tagen wird rund 100 Stuten mit großen Kanülen viel Blut abgenommen. Die Betreiberin behauptet, dass sie dies entsprechend den Vorgaben vornehmen würde.

Mehr Blut abgenommen als erlaubt

Karsten Feige von der Klinik für Pferde an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover hat an den Leitlinien für Blutentnahmen bei Pferden mitgearbeitet. Darin ist der Richtwert erhoben, wie viel Blut einem Tier maximal abgenommen werden darf. Den Stuten in Meura sind in sieben Wochen über 100 Liter Blut abgenommen worden. "Das stimmt ganz klar mit den Leitlinien nicht überein", sagt Tierarzt Karsten Feige. "Wenn wir die Leitlinien maximal ausnutzen, dann können Sie einem 500 Kilogramm schweren Pferd maximal 24 Liter abnehmen, aber nicht 112."

Fachleute sagen zudem auch, dass trächtigen Stuten gar kein Blut entnommen werden dürfte. Die Betreiber des Gestüts entgegnen, dass den Tieren rote Blutkörperchen zurückgeführt würden und die Leitlinien nur Empfehlungen seien. "Es sind keine Gesetze, es sind Leitlinien. Aber sie implizieren natürlich schon, dass man sich da unbedingt dran halten sollte", erwidert Professor Karsten Feige. Werde dies nicht getan, müsse es eine gute Begründung geben. Sonst könnten rechtliche Konsequenzen drohen, wie Gerichtsurteile belegten.

PMSG bereits zu DDR-Zeiten gewonnen

Im Gestüt in Meura hat es Blutentnahmen bereits zu DDR-Zeiten gegeben. Dies geht aus einem Bericht des Thüringen-Journals im DFF im Jahr 1990 hervor. Dort heißt es über die Gewinnung des Hormons PMSG: "Rentabel wurde die Zucht erst durch die Serumproduktion aus dem Blut tragender Stuten für die Veterinärmedizin."

Seitdem finden sich so gut wie keine öffentlichen Informationen mehr über die Blutgeschäfte des Hofs. Eine ehemalige Angestellte erzählt MDR exakt, dass sie die Prozedur als Tierquälerei empfunden habe. Sie hatte in den Neunziger Jahren auf dem Gestüt in Meura gearbeitet. "Es durfte niemand von außen etwas wissen", sagt die Frau. Die Angestellten hätten nicht über dieses Thema sprechen dürfen.

Pharma-Unternehmen gibt Quelle nicht an

York Ditfurth von der Animal Welfare Foundation. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch der Abnehmer des Hormons – die Pharmafirma IDT aus Dessau – war Teil dieser Heimlichtuereien. Gegenüber der Zulassungsbehörde, dem Bundesinstitut für Arzneimittel, wird die Geschäftsbeziehung zu Meura in einem Antrag nicht erwähnt: "Wir haben die Bezugsquellen der IDT bekommen", erklärt York Ditfurth von der Animal Welfare Foundation. Darin sei Meura nicht aufgeführt worden, sagt der Kenner der weltweiten Blutgeschäfte mit PMSG. Doch in diesem Dokument seien die Pharmahersteller verpflichtet, die Wirkstoffe anzugeben – auch aus Sicherheitsgründen für die Verbraucher. "Allein das ist Indiz genug zu sagen, es sollte vertuscht werden", so Ditfurth, dem die ersten Informationen über die Blutentnahmen in Thüringen zugespielt worden waren. Das PMSG-Geschäft der IDT hat inzwischen eine französische Firma übernommen.

Doch wie haben die Behörden ihre Aufsichtspflicht wahrgenommen? "Offensichtlich war dort ein Prozess im Gang, der erst im Nachhinein genehmigt werden konnte", erklärt der Sprecher des zuständigen Ministeriums für Arbeit, Soziales und Veterinärwesen, Frank Schenker.

Erlaubnis erst 2020 erteilt

Doch Recherchen von exakt belegen, dass das Ministerium bereits seit 2016 von den Vorgängen in Meura wusste. Im Sommer 2020 ist eine Erlaubnis erteilt worden – als Tierversuch. "So oder so, die Praxis der PMSG-Gewinnung muss sofort beendet werden, denn sie ist rechtswidrig", sagt Verwaltungsrechtler Markus Ogorek von der Universität Köln. Das Vorgehen sei so nicht zulässig, weil es genug alternative Arzneimittel gebe. Man müsste Tieren keine Schmerzen zufügen. Kommerzielle Interessen dürften nicht ausschlaggebend sein. "Dass das Ministerium über einen so langen Zeitraum nicht eingeschritten ist, das wirft natürlich Fragen auf."