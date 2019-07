"Es ist nicht so einfach, jemanden zu finden, der diese Ausbildung macht", sagt die Chefin des Dessauer Pflegedienstes Dießner, Swetlana Dießner. In diesem Jahr habe sie nur eine Auszubildende finden können – vier weitere würde sie gern einstellen. Deshalb hatte sie sich an Vermittler Nickel gewandt. Der hat bereits zahlreiche Azubis aus Indonesien nach Deutschland gebracht – vor allem in die Gastronomie. So hatte Nickel auch für seinen eigenen Betrieb, den Forellenhof in Köthen, neun Azubis aus dem Inselstaat geholt.