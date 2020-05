"Unsere Klienten haben keine Angehörigen", sagt Siegmar Mücke. Er ist Berufsbetreuer und muss sich in der Corona-Pandemie verstärkt um seine Klienten kümmern. An diesem Tag besucht er zuerst die 78-jährige Karin. Sie ist dement. Bis vor drei Jahren hat sie noch als Hausärztin gearbeitet. Eine Betreuung per Telefon oder Videochat würde hier nicht funktionieren.