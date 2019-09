Wer einen Angehörigen in ein Pflegeheim geben muss, gibt mit diesem Schritt die Verantwortung für eine liebevolle fachgerechte Pflege in die Hände von bisher Unbekannten. Damit Angehörige sich orientieren können, welches Heim ihren und vor allem den Ansprüchen des zu Pflegenden entspricht, konnte man bisher auf eine Bewertung durch des Medizinischen Dienst der Krankenkassen zurückgreifen. Jedes Pflegeheim wird seit 2009 mit einer Gesamtnote, einer Art Schulnote, bewertet. Die Durchschnittsnote aller Heime in Deutschland beträgt 1,2 . Laut der BIVA, der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V., stellt das eine starke Diskrepanz zu den ganz offensichtlichen Mängeln in Pflegeheimen dar.