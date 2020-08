Als der Benediktinerpater Wolfgang Seidel um 1530 aus Magerkäse Kasein gewonnen hatte, schwärmte er in seinen Notizen, der neue Stoff sei "hart wie Knochen und wunderbar durchscheinend". Das auch als Kunsthorn bezeichnete Material gilt allgemein als erster Kunststoff. Es dauerte zwar noch fast 400 Jahre, bis die ersten synthetischen Kunststoffe entstanden, aber der Enthusiasmus blieb. Die neuen Materialien waren robust, vielseitig einsetzbar und ermöglichten eine schnellere und leichtere Produktion. "Plastik ist die Zukunft", war man sich sicher.

Plastik wird zum Lebensstil

Diese Zukunft ist nun unsere Gegenwart und sie gehört tatsächlich den Kunststoffen – inzwischen oft mehr als uns lieb ist. Innerhalb weniger Jahrzehnte sind Autos, Möbel, Geräte oder Textilien ohne Polyamid, Polyacryl, Polyethylen, Polyurethan, Polystyrol, Polyester oder Polyvinylchlorid kaum noch vorstellbar.

Deren unterschiedliche Eigenschaften ermöglichen Lösungen, die sich mit natürlichen Materialien nicht oder nur schwer umsetzen lassen. Kein Wunder also, dass die vielseitigen, preiswerten und schnell einsetzbaren Kunststoffe die Menschen ins Schwärmen gebracht und ihren Lebensstil, ja ihre ganze Kultur, stark verändert haben.

Ein Telefon aus Bakelit, dem ersten industriell hergestellten Kunststoff. Bildrechte: Colourbox.de

Doch inzwischen zeigt sich die Kehrseite. Zum einen wissen wir, dass das Vorkommen von Erdöl, aus dem die meisten Kunststoffe hergestellt werden, begrenzt ist. Wann uns das Öl ausgehen und welche Folgen das haben wird, ist unklar.

Zerfall in Kleinstteile

Akuter ist vorerst die Frage, was mit Kunststoffen passiert, die nicht mehr gebraucht werden. Während sich die meisten natürlichen Materialien in der Regel biologisch zersetzen, tun uns viele Kunststoffe diesen Gefallen nicht. Eine Wegwerfwindel braucht etwa 450 Jahre bis sie sich zersetzt hat. Ein chemischer Umbau wie er bei natürlichen Zerfallsprozessen stattfindet, findet dabei in vielen Fällen nicht statt.

Plastikmüll am Strand von Castel Volturno (Italien). Bildrechte: imago/Italy Photo Press Vielmehr zersetzt sich ein großer Teil des Kunststoffs mit der Zeit in winzig kleine Partikel, die früher oder später von Fischen und anderen Lebewesen aufgenommen werden und schließlich auch in unsere Nahrungskette gelangen. Solche Mikroplastik ist auch in Shampoos und anderen Kosmetikprodukten enthalten. Auch durch den Abrieb von Autoreifen werden mikroskopisch feine Partikeln freigesetzt.

Riskante Zutaten

Dies sind nicht die einzigen Bedenken gegenüber den Bestandteilen von Plastikflaschen und -verpackungen. Vor allem Weichmacher stehen in Verdacht, den menschlichen Hormonhaushalt beeinflussen zu können und sich negativ auf den Stoffwechsel auszuwirken.

Wissenschaftler der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie warnten 2016 warnten vor bestimmten Chemikalien aus Verpackungen. Sie sehen einen Zusammenhang zwischen plastikverpackten Lebensmitteln und Diabetes, Osteoporose und Adipositas.

Bio + Plastik = eine gute Kombination? Bildrechte: imago/Jochen Tack

Die Welt hat ein Plastikproblem

Das Schwärmen über Kunststoff ist längst verstummt. Seit auch noch bekannt ist, dass auf den Ozeanen Unmengen an Plastikabfällen treiben, die sich in großen Müllstrudeln von gigantischem Ausmaß sammeln, wissen wir: Die Welt hat ein Plastikproblem.

Zwar stammt der Müll in den Meeren überwiegend aus dem Jangtse-Fluss und anderen Strömen Asiens sowie aus dem Nil und dem Niger in Afrika, trotzdem ist Europa keineswegs fein raus. Im Gegenteil: Die westliche Welt erzeugt weit mehr Plastikabfälle als Asien oder Afrika – und sie hat damit ein Problem. Auch Deutschland.

Das Bild, das den Fotografen Justin Hofman 2017 ins Finale um den Wildlife Photographer of the Year Award brachte, zeigt ein Seepferdchen, das sich im Meer vor Indonesien ein Wattestäbchen gegriffen hat. Das Foto wurde zum Sinnbild für die Verunreinigung der Meere mit Kunststoff. Bildrechte: Justin Hofman//Wildlife Photographer of the Year /dpa

Deutschland im Verpackungswahn

Jahr für Jahr entsorgen wir in Deutschland mehr Kunststoffverpackungen - wie die aktuellen Zahlen des Umweltbundesamts für das Jahr 2017 zeigen. Waren es 2010 noch gut 16 Millionen Tonnen, landeten 2017 schon fast 19 Millionen Tonnen Verpackungen im Müll. 47,2 Prozent stammten davon aus Privathaushalten.

Die meisten Verpackungen bestehen aus Papier, dahinter kommen Glas und Kunststoff. 2016 haben sich Kunststoffverpackungen erstmals am Glas vorbei auf Platz zwei gedrängelt - im Folgejahr wurde der Trend fortgesetzt. Laut "Plastikatlas 2019" produzierte 2016 jeder Einzelne im Durchschnitt die beachtliche Menge von knapp 38 Kilogramm an Verpackungsmüll. Damit wurde nur in Luxemburg, Irland und Estland in Europa mehr davon weggeworfen.

Benutzt und weggeworfen

Die Hemmschwelle beim Wegwerfen ist in den letzten Jahrzehnten stetig gesunken. Oft reichen kleine Schäden oder selbst Nichtgefallen, um Dinge im Abfall verschwinden zu lassen. Hinzu kommt, dass Geräte, Möbel und andere Produkte meist nicht mehr für die Ewigkeit gebaut sind und sich nicht mehr so einfach reparieren lassen. Im Handel wird durch die steigenden Zahlen von Singlehaushalten und Senioren auch zunehmend Abgepacktes in kleineren Mengen gekauft. Gerne wird auch auf Portioniergrößen zurückgegriffen. Ganz zu schweigen von den vielen Verpackungen von Online-Waren, die in den Müll wandern.