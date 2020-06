Mitteldeutschland Polizeigewalt und Rassismus schwer zu beziffern

Hauptinhalt

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA protestieren Menschen weltweit gegen Polizeigewalt, auch in Deutschland. Es gebe "latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte", so die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius betont, es gebe bei der Polizei kein größeres Problem mit Rassismus als in anderen Bereichen. Auch Betroffene hierzulande beklagen allerdings "Racial Profiling".