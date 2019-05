Timothy ist heute 16. Als er in die fünfte Klasse kam, hatte er mit Mobbing zu kämpfen: "Es fing an mit Beleidigungen oder mit Zwischenrufen im Unterricht", erzählt Timothy. Dann sei er Streber oder ähnliches genannt worden. Und später sei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen - Schubser oder Schläge habe es gegeben. Auch angespuckt worden sei er.

Eine Mobbing-freie Schule gebe es nicht. Davon ist Timothys Schulleiter Ronald Konrad überzeugt. Wer das behaupte, der mache schon den ersten Fehler, sagt er: "Mobbing passiert in den seltensten Fällen richtig laut und öffentlich." Mobbing könne auch im Internet passieren - ohne, dass es jemand bemerken würde. Man sehe es dann erst - und plötzlich - am Resultat.

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner. Bildrechte: dpa

Mobbing beginne da, wo über eine lange Zeit Schwächere ausgegrenzt würden, heißt es aus dem Bildungsministerium. Minister Marco Tullner: "Da gibt es alltägliche Herausforderungen, die nicht immer gleich Mobbing sind, die aber eben auch Mobbing werden können." Man müsse auf der einen Seite den Schulen präventiv helfen - etwa rechtzeitig Signale zu erkennen und gegensteuern zu können. Vor allen Dingen käme es darauf an, so der Minister, dafür zu sensibilisieren, was zum normalen Umgang gehöre und was nicht.