Das Landgericht Dessau-Roßlau will am Freitag sein Urteil im Prozess um die sogenannte Judensau-Plastik an der Wittenberger Stadtkirche verkünden. Das Relief aus dem frühen Mittelalter zeigt eine Sau, an deren Zitzen sich Menschen laben, die Juden darstellen sollen. Der Jude Michael Düllmann fühlt sich dadurch beleidigt und zog vor Gericht.