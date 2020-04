Wie "exakt"-Recherchen belegen, ist die psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland extrem eingeschränkt. Im Zuge der Coronakrise betreuen Therapeuten Patienten nun in ihren Praxen oft per Videochat. Viele Kliniken haben Stationen geschlossen – und Patienten nach Hause geschickt. Davon berichtet uns auch Prof. Kai von Klitzing, der Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Leipzig.

"Nur noch Notfallpatienten" am Kinderklinikum Leipzig

Die Psychiatrie-Abteilung der Kinderklinik am Uniklinikum Leipzig musste ihre Tagesklinik schließen und die Hälfte der stationären Patienten entlassen. "Wir haben nur noch Notfallpatienten“, sagt der Mediziner gegenüber "exakt". Die Kinder und Jugendlichen, die noch stationär betreut werden, würden lebensbedrohliche Erkrankungen aufweisen. "Wo man überhaupt nicht lebensfähig ist im normalen Kontext", erklärt der Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Leipzig. Dazu gehöre etwa die Pubertätsmagersucht. Wer kein Notfallpatient ist, muss auf ambulante Angebote zurückgreifen. Doch könne dies das Betreuungsdefizit nicht ausgleichen, so der Mediziner.

Ich denke schon, dass viele Kinder da in der Misere jetzt leben in ihrem Elternhaus und zu wenig Betreuung haben. Prof. Kai von Klitzing, Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Leipzig exakt

Zwangserkrankungen nehmen durch Pandemie zu

Hinzu kommt, dass die Pandemie und die Angst vor ihr psychische Krankheiten verschlimmern kann. "Wir merken tatsächlich, dass Zwangserkrankungen im Moment zunehmen", erklärt Prof. Beate Herpertz-Dahlmann gegenüber "exakt". Jüngst habe das Klinikum eine Patientin mit einer schweren Zwangserkrankung aufnehmen müssen, "die aus dem Händewaschen gar nicht mehr herauskommt".

Fehlende Tagesstruktur löst noch mehr Stress aus

Der Besuch von Schulen und Kindergärten gibt psychisch kranken Kindern und Jugendlichen Halt durch eine verlässliche Tagesstruktur. Das ist zu Zeiten der Coronakrise nicht gegeben. Der achtjährige Vincent hat eine schwere ADHS-Erkrankung, muss den ganzen Tag über betreut werden. Ende letzten Jahres wurde er für nicht beschulbar erklärt. Im März sollte er auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Leipzig aufgenommen werden, um danach eine Förderschule besuchen zu können. Wegen der Corona-Pandemie hat die Klinik seine Aufnahme auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der achtjährige Vincent lebt mit seinen Eltern in einer kleinen 3-Raum-Wohnung in Leipzig. Seit der Kontaktsperre sind sie nur selten draußen gewesen. Vater Phillip Rehse fühlt sich allein gelassen. Dass die stationäre Unterbringung verschoben wurde, findet er unhaltbar. "Weil das ist einfach etwas, was notwendig ist, auch wenn momentan Corona herrscht", sagt er.

Experte warnt vor noch längeren Wartezeiten auf Therapieplatz

Die Eltern von Vincent finden derzeit Hilfe für sich und ihren an ADHS erkrankten Sohn in der Hochschulambulanz von Prof. Julian Schmitz. Der Kinder- und Jugendpsychologe hört den Eltern zu, gibt Tipps. Der Psychologe hält die Versorgungslage für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche in der Zukunft für noch mehr gefährdet, als das schon vor der Coronakrise gewesen sei. "Es war vorher schon an seinen Kapazitätsgrenzen", erklärt er. Er befürchtet, dass die Wartezeiten auf Therapieplätze nun noch zunehmen.

Sie hatten vorher schon lange Wartezeiten auf eine stationäre Aufnahme oder auch auf einen ambulanten Versorgungsplatz. Und das wird sich natürlich dramatisch zuspitzen auch nach Abklingen der Krise. Prof. Julian Schmitz/Kinder- und Jugendpsychologe exakt

Gewalt in der Familie - und keiner sieht hin?