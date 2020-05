"Prinzipiell ist es so, dass der Glaube an eine Verschwörung eine Art und Weise sein kann, mit Machtlosigkeit umzugehen. Wenn ich denke zu wissen, dass es da den bösen Verschwörer gibt, der die Weltgeschicke lenkt, gibt das eine Struktur. Ich glaube zu wissen, gegen wen ich kämpfen muss. Das Virus ist unsichtbar, der Verschwörer scheint irgendwie greifbar zu sein."

"Es spielt eine Rolle, wie sehr man sich von der Gesellschaft abgehängt fühlt. Man sieht beispielsweise, dass Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen eher an Verschwörungen glauben. Oder Menschen mit einer niedrigeren formalen Bildung. Aber nicht, weil sie weniger intelligent wären, sondern eben, weil sie das Gefühl haben, dass sie an dieser Gesellschaft weniger teilhaben. Das heißt, diese situativen Faktoren spielen hier eine starke Rolle.