Depressionen, Burn-out oder Angststörungen – psychische Krankheiten sind mittlerweile der dritthäufigste Grund für Krankschreibungen. Psychotherapeuten werden also dringend gebraucht. Doch die Ausbildung kann regulär bis zu zehn Jahren dauern. Ein essenzieller Teil davon ist die praktische Tätigkeit. Dabei betreuen die angehenden Psychotherapeuten bereits Patienten, während die Vergütung der Universitätsabsolventen der von Praktikanten ähnelt.

Die Weiterbildung nach dem Studium kostet bis zu 20.000 Euro. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Problem: Für angehende Psychotherapeuten folgt auf das Studium eine privat bezahlte theoretische Ausbildung in Ausbildungsinstituten an den Wochenenden. Der praktische Teil: ein Jahr Arbeit in einer klinisch-psychiatrischen Einrichtung – ein weiteres halbes Jahr in einer weiteren Einrichtung. Die Weiterbildung kostet insgesamt zwischen 12.000 und 20.000 Euro und muss privat finanziert werden.

Spahn will Studiengang mit direkter Zulassung als Therapeut

Viele Universitätsabsolventen können die Ausbildung nur über Kredite oder einen Nebenjob finanzieren. Die Grünen-Politikerin Maria Klein-Schmeink hat knapp 3700 angehende Therapeuten in Ausbildung befragt, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten: "Und da hat sich sehr, sehr deutlich gezeigt, dass etwa ein Drittel maximal 500 Euro an Aufwandsentschädigung bekommt." Dabei würden diese Vollzeit in den Kliniken arbeiten. "Ein Drittel erhielt gleichzeitig auch keinen wirklichen Vertrag. Auch das ist eine ganz, ganz schwierige Lage."

Die Ausbildung der Psychotherapeuten will Gesundheitsminister Jens Spahn nun reformieren und 2020 einen Studiengang einführen, der direkt zur Zulassung als Psychotherapeut führt. So steht es in einem Entwurf. Die teure privat finanzierte Ausbildung würde wegfallen. Doch dafür ist eine zwölfjährige Übergangsfrist vorgesehen. Für die derzeitigen Studenten bliebe also alles beim Alten.

Große regionale Unterschiede in der Vergütung

Doch auch die Frage der Finanzierung der Ausbildung bleibt offen. "Die Psychotherapie-Ausbildung hat ja auf der Ebene der Finanzierung hat gar keine Vorgaben, rechtlich gesehen", sagt Klein-Schmeink. Das bedeutet: Jede Klinik vergütet unterschiedlich – auch in Mitteldeutschland, wie eine anonyme Befragung zeigt.

Am Universitätsklinikum Halle gibt es 2,30 bis 3,27 Euro pro Stunde ähnlich wie in Jena mit 2,33 bis 3,75 Euro. Am Uniklinikum Dresden sind es zwischen 0 und 9 Euro pro Stunde. Laut der Umfrage verdienen die Auszubildenden nur im ländlichen Raum, wie zum Beispiel in Görlitz, bis zu 24 Euro pro Stunde.

Hilke Richter ist Psychotherapeutin in Ausbildung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hilke Richter ist Psychotherapeutin in Ausbildung. Trotz einer 40-Stunden-Woche und einem Masterabschluss in Psychologie bleiben ihr nur 540 Euro zum Leben. Um ihre Miete zahlen zu können, muss sie Wohngeld beantragen. Dabei übernimmt sie während ihres Klinikjahres Therapiesitzungen und hilft Menschen mit seelischen Erkrankungen.

Ohne angehende Psychotherapeuten geht es häufig nicht

Sind angehende Psychotherapeuten also nur billige Arbeitskräfte? MDR-exakt hat beispielhaft das Uniklinikum Halle angefragt. Es weist diesen Vorwurf zurück: "Es handelt sich dabei nicht um ein reguläres Anstellungsverhältnis, [...] weshalb ein Anspruch auf Mindestlohn nicht besteht. Vielmehr handelt es sich um eine praktische Tätigkeit, welche wir im Rahmen eines Praktikums ermöglichen."