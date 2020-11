Frage: Herr Professor Battis, Anfang der Woche haben Sie gesagt: Die Richter am OVG in Bautzen müssten schon einiges aufschreiben, um ihre Entscheidung gegen eine Verlegung der "Querdenken"-Demo an den Leipziger Stadtrand überzeugend erscheinen zu lassen. Nun liegt die Begründung vor. Sind Sie überzeugt?

Antwort: "Die Begründung hat eine erhebliche Schwachstelle: eine Drohung. Eine Drohung, die die 'Querdenker' hier ausgesprochen haben und auf die das Gericht positiv reagiert hat. Das sollte ein Gericht niemals tun."

"Querdenken" hatte angekündigt, die Demonstration bei einer Verlegung an den Stadtrand abzusagen – und ein Szenario beschrieben, das ihrer Meinung nach dann eingetreten wäre: Ortsfremde Demoteilnehmer hätten sich ungesteuert in der Innenstadt verteilt, was für den Infektionsschutz noch viel schlimmer gewesen wäre.

"Richtig, das ist der Punkt. Die 'Querdenker' haben mit Chaos gedroht. Erfolgreich. Denn am Ende haben sie das bekommen, was sie wollten: eine Versammlung in der Innenstadt – mit den bekannten Folgen."

Was wäre denn eine plausible Entscheidung gewesen?

"Grundsätzlich dürfen Versammlung in der Innenstadt stattfinden – unter normalen Bedingungen. Aber wir haben hier besondere Verhältnisse wegen der Corona-Pandemie und wegen des vorauszusehenden Verhaltens der 'Querdenker', von denen sich viele nicht an die Abstands- und Hygiene-Regeln halten. Die Veranstaltung an den Rand zu verlegen, wie es die Stadt Leipzig wollte, war aus meiner Sicht ein vernünftiger und gut begründeter Vorschlag. Dieses einsichtige Konzept haben die 'Querdenker' mit ihrer Drohung eben hintertrieben und das Gericht hat sich dem gebeugt. Wenn man es ganz hart sagen will: Das ist der Ansatz von Staatsversagen."

Zur Person: Professor Ulrich Battis, geboren 1944 im pfälzischen Bergzabern, war bis zu seiner Emeritierung Universitätsprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Battis ist Staats- und Verwaltungsrechtler. Zuletzt hat er sich immer wieder mit juristischen Einschätzungen öffentlich in die Diskussion um Corona-Auflagen eingeschaltet.

Eine andere Fehleinschätzung hat die Polizei vorgenommen – nämlich eine Teilnehmerzahl von 16.000. Gekommen sind deutlich mehr. Ist es gerechtfertigt, dass sich das Gericht nun hinter dieser falschen Prognose einer anderen Behörde versteckt?

"Das würde ich nicht als Verstecken bezeichnen. Es ist angemessen, dass man die Angaben der Polizei, die mehr Erfahrungen damit hat, übernimmt."

Die "Querdenker" haben sich mit dem Slogan "Freiheit durch Einheit" am Samstag in die Tradition der friedlichen Revolution gestellt. Auch deswegen sollte die Veranstaltung in der Leipziger Innenstadt sein. Das Gericht hat das anerkannt. Aber ist ein solcher Wunsch überhaupt eine juristische Kategorie?

"Grundsätzlich ist es richtig, dass Demonstrationen da stattfinden, wo sie wirklich Öffentlichkeit herstellen. Und wenn man an den Stadtrand verdrängt wird, ist das grundsätzlich unzulässig. Nur kommt hier wie gesagt die Besonderheit durch die Pandemie ins Spiel. Dem Gericht muss man aber zugutehalten, dass es nicht gesagt hat: Ihr seid die legitimen Nachfolger der friedlichen Revolution von vor 30 Jahren. Das kann man da nicht hineinlesen. Es wird gesagt, das inhaltliche Ansinnen, sich in diese Tradition zu stellen, liegt nicht außerhalb der Meinungsfreiheit."

Eine Behörde kann Demonstrationen verbieten, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Hätte man nicht vorher wissen können, dass dieses Szenario eintritt?

"Wissen kann man vorher gar nichts. Es geht um Prognosen und ob diese plausibel sind. Die Prognose der Stadt war: Das wird aus dem Ruder gehen. Und genau das ist eingetreten."

Das Gericht weist darauf hin, dass für eine Gefahrenprognose keine bloßen Verdachtsmomente oder Vermutungen ausreichen. Hat die Stadt die lauernde Gefahr womöglich zu schlecht begründet?

"Gut, das kann man als Gericht hinterher immer sagen. Es ist ja auch eine sehr knappe Begründung des Gerichts, die jetzt vorliegt. Da könnte man auch sagen: Da habt ihr euch ein bisschen aus der Verantwortung gestohlen."

Das Land Sachsen verbietet Versammlungen dieser Größe durch eine neue Corona-Schutz-Verordnung jetzt grundsätzlich. Die Teilnehmerzahl ist nun auf 1.000 Menschen unter freiem Himmel begrenzt. Das wirkt wie eine hilflose Reaktion.