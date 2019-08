Rassismus in der DDR nicht aufgearbeitet

Am 12. August 1979 hat eine aufgebrachte Menge in Merseburg eine Gruppe von kubanischen Vertragsarbeitern durch die Stadt gehetzt. Laut Augenzeugenberichten wurden einige Kubaner in die Saale geworfen und mit Wurfgeschossen attackiert. Die DDR-Vertragsarbeiter Delfin Guerra und Raul Garcìa Paret kamen dabei ums Leben. Es ist eine Tat, die es so in dem antifaschistischem Staat nicht geben durfte.