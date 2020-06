Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir in Deutschland kein Problem mit Rassismus haben. Das merke ich auch persönlich immer wieder. Mein Zuhause ist Dresden. Meine Eltern sind 1986 aus Syrien in die DDR eingewandert. Das heißt, ich bin sowohl in der syrischen Welt als auch in der deutschen Welt aufgewachsen.

Die Polizei ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und wir haben den latenten Rassismus in unserer Gesellschaft und damit auch in der Polizei. Es geht damit los, dass man eben vermehrt von der Polizei kontrolliert wird, in so genannte verdachtsunabhängige Kontrollen gerät, obwohl man vielleicht nur gerade seinen Einkauf auf dem Hauptbahnhof machen will. Das geht damit weiter, dass man in der Bahn unterwegs ist mit seinen Freundinnen. Alle sind weiß, und man ist eben die einzige Person, die einen etwas dunkleren Teint hat. Und man wird als einzige kontrolliert von der Bundespolizei. Ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft sich in eine Richtung entwickelt hat, dass die gekippt ist auf eine bestimmte Ebene, dass wir ein strukturelles Problem mit Rassismus haben und dass wir da dringend ran müssen.