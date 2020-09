Die Bundespolizei führt seit dem frühen Mittwochmorgen in fünf Bundesländern eine Razzia in Betrieben der Fleischindustrie durch. Nach Angaben der Bundespolizei geht es um den Verdacht der illegalen Einschleusung von Arbeitskräften. Rund 800 Beamte seien vor allem in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Einsatz. Auch in Sachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen gebe es Durchsuchungen. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte MDR AKTUELL, ein Schwerpunkt sei Weißenfels.

Insbesondere der massenhafte Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies hatte Diskussionen über die Arbeitsbedingungen in der Branche und die Unterbringung ausländischer Beschäftigter ausgelöst. Der Bundestag behandelte am 10. September einen Gesetzentwurf in erster Lesung. Das Gesetz soll den Arbeitsschutz in der Fleischindustrie stärken. Demnach sollen Kerntätigkeiten wie Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten künftig nicht mehr von betriebsfremden Beschäftigten ausgeführt werden dürfen. Werkverträge und Leiharbeit sollen in der Branche ab 2021 verboten sein.