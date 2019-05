Nach kritischem Video CDU lädt Youtuber Rezo ein

Ziemiak betonte, Rezo habe Kritikpunkte genannt, die berechtigt seien. So könne man beim Klimaschutz noch mehr tun - mit besseren Technologien und guten Ideen. Zugleich räumte der CDU-Generalsekretär ein, dass die CDU in der Diskussion um Uploadfilter im Internet nicht den richtigen Ton angeschlagen habe. Das könne man besser. Ziemiak zufolge müssen die Lösungen aber so sein, "dass die Menschen in Deutschland unseren Weg akzeptieren und nicht aus Wut über Preise und Vorschriften zu Gelbwesten werden".