Die verheerenden Taten des NSU, die Ermordung von Walter Lübcke oder der Terror gegen die jüdische Gemeinde in Halle – nach solch spektakulären rechtsextremistischen Taten ist die Reaktion der Politik immer ganz eindeutig: "Beschämend. Nicht zu dulden. Der Rechtsstaat muss handeln." Doch bei den Vorfällen alltäglicher rechtsextremistischer Gewalt, die immer häufiger den gesellschaftlichen Frieden bedrohen, hakt es mit den konsequenten Handlungen des Staates – drei Beispiele:

Junge Neo-Nazis aus Thüringen haben im April 2018 zwei Foto-Journalisten angegriffen – mit Messer und Schraubenschlüssel. Ein Opfer erleidet einen Stich, der andere eine schwere Schädelfraktur. "Es ist mir nicht erklärlich, warum die tatverdächtigen Neonazis, nicht in Untersuchungshaft genommen wurden", sagt der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent . "Das spricht dafür, dass hier der Staat mit Samthandschuhen mit brutalen Neonazi-Schlägern umgeht."

Im thüringischen Saalfeld sind am 1. Mai 2015 etwa 80 Neonazis durch die Stadt zu einer Demo marschiert. Obwohl mehrere Hundertschaften der Polizei vor Ort sind, begleiten die Beamten diesen Tross nicht. Die Nazis verprügeln eine kleine Gruppe Punker. Mehrere Punks werden verletzt. Dann kommt die Polizei, aber die Personalien der mutmaßliche Täter werden nicht festgestellt. Reporter des MDR identifizieren später 40 Neonazis. Auch Matthias Quent war zufällig Augenzeuge des Vorfalls, auch er hat das Geschehen dokumentiert und sagt: "Das ist ein Armutszeugnis." Auch weil bis heute – 4,5 Jahre später – gerade einmal zwei Täter verurteilt sind.

Bei dem Angriff in Fretterode auf die beiden Journalisten haben die Täter einem Opfer mit einem großen Schraubenschlüssel frontal auf die Stirn geschlagen. Der Täter habe in Kauf genommen, "dass der Mensch dadurch sterben könnte", sagt Opferanwalt Sven Adam.

Dabei ist "nach dem NSU-Komplex ein Strafverschärfungsparagraf in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurden", sagt Experte Quent. So sollen menschenverachtende, rechtsextreme Taten besonders scharf bestraft werden, weil diese die Demokratie angreifen. "Wenn aber in einer Anklageschrift das politische Motiv, wie hier im Fall von Fretterode, überhaupt nicht thematisiert wird, dann ist das erstens eine Entpolitisierung des Problems des Rechtsextremismus. Und zweitens verhindert es eine angemessene Strafbemessung."