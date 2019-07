Die Neurologin Kyra Ludwig sieht sich durch die Rückzahlung für ihren Fleiß bestraft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch die Ärztin Kyra Ludwig, die ebenfalls deutlich mehr Patienten annimmt und behandelt als andere Neurologen, musste für einen Zeitraum von vier Jahren 230.000 Euro zurückzahlen. "Wenn ich 1700 Patienten behandle, dann ist das, was ich an Honorar erhalte, verdientes Geld." Auch sie sagt: "Fleißig sein wird in diesem System bestraft."



"Das ist grundsätzlich falsch", widerspricht KV-Vorsitzender Heckemann. "Mehr Leistung bedeutet, mehr Patienten zu versorgen. Dann gibt es mehr oder weniger proportional dazu auch mehr Honorar." Es gehe nicht um eine Bestrafung der Fleißigen. Die KV geht davon aus, dass Ritter die Menge an abgerechneten Leistungen, in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht ordnungsgemäß erbracht haben kann.