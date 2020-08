Markus Niester ist Familienrichter und leitet das Amtsgericht in Weißenfels. Die Kritik einer fehlenden Expertise überrascht ihn, sagt er. Die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen hätten jahrelange Erfahrung auf ihrem Gebiet.

Markus Niester, Familienrichter in Weißenfels

Der Wechsel zum Familienrecht sei hart, sagt Niester aus eigener Erfahrung. Gerade dort spielten persönliche Umstände der Betroffenen und psychologische Aspekte der Fälle eine wichtige Rolle. Man müsse viel Zeit in Weiterbildung stecken, Fortbildungen an der Richterakademie besuchen, Fachliteratur lesen und sich auch bei erfahreneren Kollegen einiges abschauen.

Jeder Richter weiß, das A und O ist lebenslange Fortbildung, und das ist ganz selbstverständlich bei jedem Richter und jeder Richterin in Fleisch und Blut.

Außerdem sei es üblich, dass sich Richter Experten zurate ziehen – nicht nur beim Familienrecht, auch im Baurecht würden beispielsweise regelmäßig Ingenieure angehört. Trotzdem fordert Reinhard Schade, der Vorsitzende des Sächsischen Richtervereins, Bund und Länder auf, das Fortbildungsangebot der Richterakademie auszubauen und die Zeit für Weiterbildung bei der Personalplanung zu berücksichtigen. Die Fortbildungen seien in den vergangenen Jahren immer kürzer geworden.

Weil die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, ich kann jetzt nicht eine Woche weg und mein Dezernat allein lassen. Das geht nicht, das ist schon schwierig genug, wenn ich in den Urlaub fahre.

Das Bundesjustizministerium teilt auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, während der Sommerpause einen Gesetzentwurf erarbeiten zu wollen. Darin wolle das Ministerium den Ländern "eine allgemeine Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter in allen Landesrichtergesetzen vorschlagen. Für Familienrichterinnen und Familienrichter sollen spezifische Eingangsqualifikationen im Gerichtsverfassungsgesetz eingeführt werden."

Am Ende seien aber die Länder für ihre Richter zuständig, und nicht der Bund, merkt Schade an. Er bezweifelt, dass ein Gesetz über bestimmte Eingangsqualifikationen für Familienrichter hilfreich sein wird.

Da ist natürlich wieder die Frage, wie belege ich denn das. Sie müssten ja dann für jede Sache so einen Lehrplan erstellen. Also das erscheint mir auch nicht sinnvoll zu sein.

Schade meint, jeder habe eigene Kompetenzen. Er glaube, jeder Richter sehe, wo er Defizite habe: "Ich glaube, das kann man schlecht in so ein Kontrollkorsett gießen." Er appelliert stattdessen an Landratsämter und Stadtverwaltungen, ihre Jugendämter gut auszustatten. Deren Zuarbeit sei entscheidend für die Arbeit der Familiengerichte.