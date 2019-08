In Sachsen-Anhalts Bildungssystem sehen die Autoren Stärken in der Qualität der Schulen. Hier belegt das Land Platz 4. Hervorgehoben werden auch die Kompetenzen der Viert- und Neuntklässler, die bei verschiedenen Tests gut abschnitten. Gelobt wird zudem die Ganztagsbetreuung in Sachsen-Anhalt. Allerdings bemängeln die Autoren, dass der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss mit gut zehn Prozent in Sachsen-Anhalt bundesweit am schlechtesten ist.