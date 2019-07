Vom "Satansmörder" zum rechtsextremistischen Netzwerker

Die Nazi-Karriere von Möbus beginnt bereits 1993. In einer Waldhütte bei Sondershausen wird der 15-jährige Sandro Beyer von seinen Mitschülern Hendrik Möbus, Sebastian S. und Andreas K. erdrosselt. Alle drei Täter kommen aus geordneten Elternhäusern – Hendriks Vater ist Landtagsabgeordneter der CDU in Thüringen. Der brutale Mord sorgt bundesweit für Schlagzeilen.

Nach insgesamt zwölf Jahren im Gefängnis ist Möbus seit 2007 wieder auf freiem Fuß. Seine Gesinnung hat er offenbar nicht geändert. Als in Themar im Oktober 2017 zum dritten Mal ein Neonazi-Großkonzert stattfindet ist auch Möbus dabei. Heute betreibt er den bedeutendsten Versand für "Nationalsozialistischen Black Metal" (NSBM) – eine spezielle Strömung in der rechtsextremen Musikszene.

"Möbus ist seit den Neunzigerjahren eine sehr, sehr wichtige Person. Er hat verschiedenste NS-Black-Metal-Verbände", sagt ein Szenekenner, der anonym bleiben will. So habe dieser etwa versucht die "Deutsche Heidnische Front" oder die "Pagan-Front" auch international zu etablieren. Möbus gelte als einer der wichtigsten Konzertveranstalter in Deutschland. "Und er ist einfach ein Bindeglied zwischen einer militanten Black-Metal-Szene, der Rechtsrock-Szene und verbotenen Netzwerken wie " Blood & Honour " oder "Hammerskins". Das ist einfach ein Ermöglicher, ein Netzwerker.“

In der Ukraine hat Möbus (links) beste Kontake in militante Kreise geknüpft - insbesondere in das Faschisten-Bataillon "Asow". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Möbus organisiert konspirative Neonazi-Black-Metal-Konzerte in Tschechien und im Erzgebirge und ist an der Organisation von Großkonzerten in Italien beteiligt. Auch mit seiner Band "Absurd" ist Möbus wieder aktiv. Er tritt europaweit bei Neonazi-Festivals auf – etwa in der Ukraine.



In der Ukraine hat Möbus beste Kontakte in militante Kreise geknüpft – insbesondere in das Netzwerk des Faschisten-Bataillons "Asow", das in der Ostukraine kämpft. "Asow" hat seine eigene Musikevent-, Geld- und Propagandamaschinerie und ist ein Sammelbecken für europäische Rechtsextremisten. Die Vertreter von "Asow" sind auch in Deutschland aktiv – wie etwa bei einem Neonazi-Konzert des "Dritten Weg". Mit dabei war auch Hendrik Möbus. Seine Netzwerke scheinen zu funktionieren.