Zwei Firmen sollen illegal Arbeitskräfte nach Deutschland geschleust haben. Deshalb haben Hunderte Polizisten erst vor wenigen Wochen eine Razzia durchgeführt . Eine der betroffenen Firmen: Berkana – ein Subunternehmer von Tönnies. In dessen Schlachtbetrieb haben die geschleusten Ukrainer gearbeitet.

"Wir haben alle in der Ukraine viel Geld ausgegeben, um überhaupt erst mal herzukommen und die Stelle zu kriegen", erklärt einer der Ukrainer. Aus Angst wollen sie anonym bleiben. Pro Person hätten sie etwa 1.000 Euro gezahlt. Der durchschnittliche Monatslohn in dem osteuropäischen Land lag Anfang 2020 bei knapp 400 Euro brutto. Dass sie in Weißenfels illegal arbeiten sollen – davon sei nie die Rede gewesen.