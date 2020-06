Ähnliches beobachtet Stefan Twieg, Professor für Elektrotechnik an der Hochschule Anhalt. Vereinzelt sei die Internetqualität mal schlechter und das Video werde unterbrochen. Schwierig sei aber etwas anderes in der Online-Lehre:

Im besten Fall werden sich Studierende an diese Umstellung gewöhnen. Es könnte allerdings sein, dass sich dann auch ein anderes Bild ergibt, was technische Ausstattung und Internetverbindung betrifft. Aktuell würden viele Befragungen erst durchgeführt, erklärt Yasmin Djabarian vom Hochschulforum Digitalisierung.

"Wie sind sie denn technisch ausgestattet? Wir gestaltet sich der digitale Workload im digitalen Sommersemester? Viele Studierende sind in Ihren WGs mit vier Mitbewohnerinnen, alle sind gleichzeitig in der Videokonferenz oder sie sitzen in ihrem alten Kinderzimmer, vielleicht bei Eltern im ländlichen Raum, und haben ganz andere Hürden, an synchronen Lernangeboten teilzunehmen, an Videokonferenzen oder Ähnlichem."