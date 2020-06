Seit Wochen tobt der Streit darum, wie ansteckend Kinder sein können . Denn Schulen oder auch Kitas könnten die Verbreitung des Coronavirus beschleunigen. Deshalb raten Experten, wenn dort eine Infektion bekannt wird, sollten alle Personen im Umfeld getestet werden – auch die ohne Symptome. Doch in Greiz, also jenem Ort, der bis vor kurzem noch als Epizentrum der Corona-Krise galt, ist das nicht geschehen.

Die Zahl der Infizierten kletterte in der Stadt in Thüringen auf 50 neue Fälle in einer Woche pro 100.000 Einwohner. Eigentlich ist dies ein Grund für einen lokalen Lock-Down. Doch die Landrätin lehnte das damals ab .

Lehrerin Ute Riemenschneider von Lessingschule in Greiz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch in Greiz öffneten Anfang Mai nach und nach die Schulen. Am 7. Mai gab es dann dort an der Lessingschule den ersten Fall. "Eine Mutter rief an, dass sie positiv getestet worden war. Wir sollen deshalb ihren Sohn nach Hause schicken", berichtet Lehrerin Ute Riemenschneider. Der Junge saß drei Tage mit in seiner Lerngruppe. "Ich bin davon ausgegangen, dass der Sohn jetzt auch getestet wird."