Seit gut einem Jahr listet eine Aufstellung der Bundesärztekammer Gynäkologinnen und Gynäkologen in Deutschland auf, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Ungewollt Schwangere sollen dadurch einfacher Ärzte für eine Abtreibung finden können. Soviel zur Theorie. Denn auch ein Jahr nach seiner Einführung ist das Register dünn: Von rund 19.000 niedergelassenen Gynäkologen in Deutschland haben sich bisher nur etwa 330 in diese freiwillige Liste eintragen lassen.

Erst im Juli hatte die baden-württembergische Grünen-Politikerin Bärbel Mielich eine Debatte um die Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, entfacht. Weil immer weniger Ärzte Abtreibungen vornehmen, müssen Frauen in einigen Regionen in Westdeutschland für den Eingriff lange Wege auf sich nehmen. Die mitteldeutschen Bundesländer melden dagegen keine Versorgungsengpässe.

Warum die Situation in Ostdeutschland eine besondere ist, Ärzte sich aber auch hier in einem Graubereich bewegen, erklärt die Landesvorsitzende des Berufsverbands der Frauenärzte in Sachsen-Anhalt, Dörte Meisel, im Interview.

Woran liegt es, dass – ganz Deutschland betrachtet – immer weniger Ärztinnen und Ärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen?

Schwangerschaftsabbrüche sind durch den Paragraphen 218 noch immer eine kriminalisierte ärztliche Leistung. Die Durchführung eines Abbruchs als Straftatbestand bleibt nur straffrei, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden: Die Frauen müssen zwingend zur Beratung gehen und der Arzt muss den Abbruch vor der zwölften Schwangerschaftswoche machen. Damit fühlen wir uns alle diskriminiert.



Dazu kommt, aber das gilt vor allem für die westlichen Bundesländer, dass es vehemente Abtreibungsgegner gibt und meine Kollegen teilweise um die Fensterscheiben ihrer Praxen fürchten, sogar häufig persönlich angegriffen und angezeigt werden.

Solche Szenarien kennen Sie aus Ostdeutschland nicht?

Nein, das ist in den neuen Bundesländern deutlich anders.

Woran liegt das? Hat es auch konfessionelle Gründe?

Der Grund liegt vor allem in der Geschichte der Abtreibung. Wir hatten zu DDR-Zeiten seit 1972 das liberalste Abtreibungsgesetz, das es in Deutschland jemals gegeben hat. Es beruhte auf der Fristenlösung: Die Frau hatte das Recht, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche selbst zu entscheiden, ob sie das Kind behalten möchte. Bezahlt worden ist ein Abbruch von der Krankenkasse. Der Zugang war damit sehr niedrigschwellig. Die DDR brauchte die Frauen natürlich als Arbeitskraft. Mit einer Schwangerschaft und danach der Kinderbetreuung wären sie ausgefallen.



Zu dieser Zeit sind zum Beispiel auch Verhütungsmittel von der Krankenkasse übernommen worden und waren für Frauen kostenlos. So bin ich aufgewachsen. Als ich mein erstes Praktikum gemacht habe, lagen auf einer Station Kinderwunsch-Patientinnen neben Schwangerschaftsabbrüchen. Das hat zwar auch für heiße Diskussionen gesorgt, aber es war etwas Normales. Und ich habe nie eine Frau erlebt, die einen Schwangerschaftsabbruch als Verhütungsmittel benutzt hat.

Was hat sich mit der Wende geändert?