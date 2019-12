Ein totes Wildschwein liegt an einem Bach, die Schnauze ist mit schaumigem Blut verschmiert. So das Szenario. Veterinärmediziner nehmen Proben aus der Schenkelader oder den Lymphknoten. Die Untersuchung ergibt: Das Tier ist an der Afrikanischen Schweinepest, kurz ASP, verendet. Ein für Schweine meist tödlicher Virus, erklärt Professor Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich Löffler Instituts, dem Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit. Die Afrikanische Schweinepest führe zunächst zu hohem Fieber, das heiße, die Tiere würden auch entsprechend lethargisch und innerhalb weniger Tage würden sie sterben. Es komme da zu inneren Blutungen. Es sei einmal der Begriff geprägt worden, das sei das Ebola der Schweine - so ein bisschen stimme das auch. Aus Körpersekreten wie Blut wird dann das Virus ausgeschieden, von das sich dann auch andere Tiere direkt infizieren könnten.

Die ASP endet für Schweine meist tödlich. Bildrechte: dpa

Das an der Afrikanischen Schweinepest verendete Wildschwein am Bach wurde in Wirklichkeit in Deutschland noch nicht gefunden. Aber um eben auf diesen Tag X vorbereitet zu sein, dient die viertägige Großübung in Sachsen. Der Freistaat Sachsen, die Landkreise und die kreisfreien Städte würden sich dabei an dem tschechischen Modell orientieren, erklärt Dr. Stefan Koch, Leiter der Abteilung Veterinärswesen und Gesundheitswesen im sächsischen Sozialministerium.



"Das heißt, wir werden einen Bereich um die erste Fundstelle einzäunen, die Größe richtet sich da auch nach den Gegebenheiten, ob da Wälder, Felder, Straßen oder Seen sind. Dann ist das Bestreben, alle Tiere dort zu erlegen, die krank sein können – und auch die toten zu finden. Das wird seine Zeit in Anspruch nehmen, aber genau das ist das Ziel, damit der Ansteckungsherd beseitigt wird."