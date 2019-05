Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft die anderen Ermittlungen einzustellen mache "die Betroffenen fassungslos, ihr Vertrauen in die deutsche Justiz ist erschüttert", kritisierte das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte. In Deutschland und in Chile lebten zahlreiche aussagebereite Zeugen. Sie seien schlicht ignoriert worden. Die Staatsanwaltschaft widersprach: Es seien zahlreiche Zeugen zum Teil auch in Chile vernommen und alle erfolgversprechenden Ermittlungsansätze ausgeschöpft worden. Einige Vorwürfe seien allerdings verjährt. Hopp war in Chile wegen Beihilfe zum Kindesmissbrauch verurteilt worden.