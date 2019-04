Vor allem in den Notaufnahmen geraten Mediziner immer wieder mit aggressiven Patienten aneinander.

Tatort Notaufnahme Selbstverteidigungskurse für Ärzte in Thüringen

In Krankenhäusern und Kliniken kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen im Wartebereich. Aggressive Patienten beleidigen oder greifen das Personal sogar körperlich an. Besonders in den Notaufnahmen der Kliniken häufen sich diese Fälle. Die Krankenhäuser arbeiten deshalb inzwischen zum Teil mit Sicherheitspersonal. Und mancher Arzt denkt über einen Selbstverteidigungskurs nach.

von Sven Kochale, MDR AKTUELL