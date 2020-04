In der Bergresidenz Stollberg leben 120 Pflegebedürftige. Auch hier leiden viele unter der Isolation. Heimleiter Tobias Tuchscherer erklärt "FAKT", die Bewohner hätten aus Einsamkeit an Appetit verloren und würden weniger essen. "Wir werden es nicht schaffen, den Kontakt mit den Angehörigen komplett zu kompensieren", ist er sich bewusst.

Heike Baehrens, Pflegebeauftragte der SPD, erklärt, die Heime sollten je nach Lage selber über Lockerungen entscheiden können.

Besuche könnten bald wieder möglich werden, zumindest dort, wo die Pflegeheimleitung einen angemessenen Schutz garantieren kann. So habe es die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten besprochen, sagt die Pflegebeauftragte der SPD, Heike Baehrens. Ausgangsbeschränkungen oder Besuchsverbote sollen "jeweils vor Ort in den Regionen getroffen werden", führt sie aus. So solle die Verantwortung "ein Stück weit" wieder an die Einrichtungen und Dienste abgegeben werden.