Nach den Skandalen rund um die großen Schlachthöfe, setzten einige die Hoffnung auf kleinere Schlachtbetriebe: Dort gebe es keinen Fließbandstress. Dort könne sich noch um die Tiere gekümmert werden. Dort würden die Regeln eingehalten.

"Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Es ist Panik, Angst, Schmerzen. Genau wie bei den Großen", sagt Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz. Dem Verein ist Bildmaterial aus einem kleinen Schlachthof in Gärtringen in Baden-Württemberg zugespielt worden. Auf den Videos ist zu sehen, wie "Tiere auf das Schlimmste misshandelt werden. Man denkt eigentlich nicht, dass es so auf dem Landschlachthof zugeht".

Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis Ein Ort von brutalen Übergriffen ist die Betäubungsbox für Schweine. Die Schreie eines gequälten Tieres sind in einer der Aufnahmen aus dem Juni und Juli dieses Jahres zu hören. "Es wird auf die Schnauze eingeschlagen, auf Teufel komm raus", erklärt Mülln. Und am Ende werde ein Stiel in das Auge des Schweines gedrückt.

Gequälte Tiere sind kein Einzelfall

"Er hat diese Tiere roh und brutal misshandelt", sagt die Tierschutzbeauftragte Baden-Württembergs, Julia Stubenbord. Aus ihrer Sicht sollte der Mitarbeiter diese Tätigkeit nicht mehr ausführen dürfen. "Und man muss sich überlegen, ob diese Behandlung nicht auch im Straftatbereich liegt."

Im Hintergrund dieses Betriebs steht aber auch ein systematisches Problem. Immer wieder verkeilen sich Tiere – die Zugänge im Schlachthof sind eng. Die Betäubung funktioniert regelmäßig nicht. Auf einem Video ist zu sehen, wie mehrere Ferkel nach dem Elektroschock weiter zappeln und der Schlachter dennoch die Entblutung der Tiere einleitet. "Man hat einfach gesehen, dass die schlecht betäubt waren. Auch die Nachbetäubung war falsch", sagt Tierschutzbeauftragte Stubenbord. Das bedeute, es sei baulich nicht angepasst und dürfe für diese Tiere auch nicht verwendet werden.

Mängel bereits vor zwei Jahren festgestellt

Solch bauliche Defizite habe das zuständige Landratsamt im Jahr 2018 festgestellt und ein Fachinstitut arbeite an Verbesserungsvorschlägen. Seit Anfang des Jahres gäbe es ein Strafverfahren durch die Staatsanwaltschaft. Dagegen seien den Kontrolleuren im Juni und Juli 2020 keine Verstöße bekannt geworden. Doch auf den Videos, die dem Verein Soko Tierschutz zugespielt worden sind, werden vor den Augen einer Veterinärin Rinder mit Elektroschockern getrieben und auch nicht betäubte Ferkel entblutet.

"Wir werden schonungslos aufklären und auch die notwendigen Folgerungen aus den Vorwürfen ziehen", kündigt der Landrat des Landkreis Böblingen, Roland Bernhard, auf einer Pressekonferenz am Montag an. Am Freitag hatte das ARD-Magazin "FAKT" die Bilder aus dem Schlachthof in einem Sozialen Netzwerk veröffentlicht. Doch warum nichts getan wurde, obwohl die Probleme bekannt waren, sagt er nicht.

Landrat will "schonunglos aufklären"

Der Geschäftsführer des Schlachthofes will sogar von den schweren Verstößen nichts wissen. Ein Interview mit dem ARD-Magazin FAKT lehnt er ab. Der Betreiber betont einen regionalen, kleinen Schlachthof zu führen, der einen guten Ruf habe. Doch die Größe ist für Tierschützer Friedrich Mülln kein Argument. Seit 2017 hat er Missstände in sechs Landschlachthöfen aufgedeckt: "Das Schlimme ist, dass das das Gegenmodell sein soll."