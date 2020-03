Tierschutz Versagt der Staat bei den Kontrollen?

Der "FAKT"-Reporter im Gespräch mit dem Bauern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Inzwischen räumt das Landratsamt auf unsere Nachfragen ein, dass lange Zeit bestimmte Regelkontrollen tatsächlich angemeldet wurden. Seit 2017 aber nicht mehr. Doch ein Landwirt sagt gegenüber "FAKT" etwas anderes. Dessen Hof steht ebenfalls im Unterallgäu. "Man hat immer zwei bis drei Tage vor einer Kontrolle einen Anruf bekommen. Da wurde mitgeteilt, in welchem Bereich genau kontrolliert wird", erklärt der Bauer, der anonym bleiben will, da er persönliche Nachteile befürchtet. "Wir haben dann natürlich versucht, in dieser Zeit alles in Ordnung zu bringen, so dass die Kontrolleure keine Mängel mehr feststellen."