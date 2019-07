Stadtflucht Viele Großstädter suchen Wohnraum auf dem Land

Theresa Peim und ihr Mann leben seit über zehn Jahren in Leipzig, in einer hübschen Gründerzeitwohnung mit kleinem Garten, der direkt an die Weiße Elster grenzt. Trotzdem wollen die beiden raus aus der Stadt: "Wir merken, dass uns einfach noch ein bisschen mehr Raum fehlt, also einfach mal rauszugehen und niemanden zu sehen, auch im Park nicht." Deshalb sucht das junge Paar ein Haus im Südraum von Leipzig.