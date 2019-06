"Die Tötung von Walter Lübcke ist eine neue Dimension in der Geschichte des Rechtsterrorismus. Es wäre der erste Fall seit 1945, dass Rechtsradikale einen amtierenden Politiker umgebracht haben. Es ist leider nichts Besonderes, dass Neonazis Menschen töten. Es sind seit der Wiedervereinigung über 190 Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland zu beklagen. Doch es waren keine Politiker. Bei der rechtsradikalen Szene setzt sich die Wahrnehmung durch, dass der Staat der Feind ist. Der ist daran Schuld, - so deren Lesart - dass so viele Ausländer in Deutschland sind. Nun reicht es denen nicht mehr, gegen die Migrantinnen selber vorzugehen, sondern man muss den Staat bekämpfen. Dafür steht die Ermordung von Walter Lübcke beispielhaft."